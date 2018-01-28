В Heroes of the Storm появится персонаж из культовой игры World of Warcaft
Обложка видео: youtube.com/Heroes of the Storm RU
Разработчики в ближайшее время выпустят обновление для игры. Новый персонаж — Майев.
Компания Blizzard анонсировала нового героя для Heroes of the Storm. Им стала Майев. До этого героиня появлялась в игре World of Warcaft.
Персонаж получит пять способностей: "веер клинков", "дух отмщения", "клетку стражницы", "тёмные узы" и "диск удержания". Пока неизвестно, когда пользователи получат возможность сыграть за нового персонажа.
Напомним, Heroes of the Storm — многопользовательская игра, рассчитанная на проведение киберспортивных турниров. Сейчас в ней доступно 76 персонажей.