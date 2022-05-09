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"Когда вы прочитаете эти строки, я буду мёртв": Что писали немцы из Сталинграда

Оглавление
Без продовольствия
Случайные письма
"Меня принесли в жертву"
"Я приветствую и прощаюсь"
"Я всё ещё здесь"

Последние дни немецких солдат в Сталинграде были пронизаны ужасом и голодом. Они прекрасно понимали, что многие из них живыми из города не выберутся. Что писали фашисты своим родным перед разгромом?

Опубликовано 8 мая 2022, 21:40
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Коллаж © L!FE. Фото © РИА "Новости" / Олег Кнорринг, © Военный альбом, © Pixabay

Коллаж © L!FE. Фото © РИА "Новости" / Олег Кнорринг, © Военный альбом, © Pixabay

Дорогие мои родители, если возможно, пришлите мне еды. Я это пишу так нехотя, но голод велик. Мы, оставшиеся в живых, едва можем ходить. Если это будет продолжаться, мы будем голодать до смерти. Наше настроение упало до нуля, — это письмо одного из солдат немецкой армии.

Без продовольствия

В конце января – начале февраля под Сталинградом был жуткий снегопад. Транспорт, который должен был подвозить боеприпасы и продукты в немецкие части, застревал, а многочисленные транспортные самолёты сбивались при подлёте к городу.

Коллаж © L!FE. Фото © РИА "Новости" / Анатолий Гаранин

Коллаж © L!FE. Фото © РИА "Новости" / Анатолий Гаранин

Случайные письма

Немцы понимали, что официальной почтой пользоваться бесполезно: письма, где они рассказывают о реальном положении дел, выкинут или сожгут. Одним из методов было договориться с пилотами, которые отправлялись в Германию, взять письмо с собой. Задача крайне рискованная. Шанс, что дойдёт, один к ста. И всё же это больше, чем ничего.

Цензоры приложили все усилия, чтобы представить всё так, словно фашисты не потеряли боевой дух, словно они не сожалеют о сотнях тысяч погибших по их вине советских граждан, пишет Die Welt.

У всех нас есть твёрдая надежда, что лидер (здесь имеется в виду Адольф Гитлер. — Прим. ред.) не покинет нас и, конечно же, знает совет, поскольку он всегда знал, что посоветовать,это письмо капрала от 2 января 1943 года, которое, как позже стало известно, писалось под диктовку.

Нам всё равно придётся удерживать свою позицию любой ценой (моя догадка), если мы добьёмся успеха, наша теперь столь сложная ситуация превращается в великую победу,письмо датировано 1 января 1943 года.

Немецкая пропаганда пропускала только те сообщения, где говорилось, что фашисты якобы не сломлены духом, что совсем не соответствовало действительности.

Последние письменные свидетельства Сталинграда — это случайности, гнетущее сочетание воспитания и безнадёжности, — пишет Die Welt.

"Меня принесли в жертву"

Сталинград, январь 1943 года. "Встреча..." Советские офицеры проходят мимо немецких пленных. Второй справа — командующий 62-й армией генерал-лейтенант Василий Чуйков. Фото © РИА "Новости" / Георгий Зельма

Сталинград, январь 1943 года. "Встреча..." Советские офицеры проходят мимо немецких пленных. Второй справа — командующий 62-й армией генерал-лейтенант Василий Чуйков. Фото © РИА "Новости" / Георгий Зельма

Некоторые решались подписать свои письма. Делали это с опаской, ведь, если послание попадёт не в те руки, пострадать могут родные.

Мой дорогой отец! От большинства из тех, кто умер здесь, родственники никогда не получат точного сообщения: их считают пропавшими без вести, но они мертвы. Если такие новости придут к вам, тогда вы можете предположить, что я среди тех, кто ранен, пойман, замёрз насмерть или был принесён в жертву для спасения тех, кто голодает. Приветствуйте всех, кто дорог мне, — писал солдат Карл Августин.

О себе многие уже не переживали: они понимали, что возможности выжить нет.

Пожалуйста, не волнуйтесь после того, как прочитаете эти строки. Мы здесь в безнадёжной ситуации. В любой момент мы можем оказаться в руках русских,писал сержант Отто Киршнер своей жене Лени 19 января 1943 года.

"Я приветствую и прощаюсь"

Коллаж © L!FE. Фото © Pixabay

Коллаж © L!FE. Фото © Pixabay

В Федеральном архиве Германии можно было найти несколько писем, которые каким-то чудом уцелели. В них немцы вовсе не пытаются представить себя героями.

Многие письма были прощальными, поэтому цензоры рекомендовали проводить тщательный контроль над "предательским" контентом.

Я приветствую и прощаюсь с вами, дорогие, потому что, когда это письмо дойдёт до вас, моя жизнь уже закончится. Когда эти буквы будут дома, вашего сына больше не будет здесь, я имею в виду — в этом мире. Я буду бороться с гордостью и самообладанием и умру за вас, — одно из немногих писем, которое сохранилось в архивах.

Тело немецкого солдата, убитого в бою под Сталинградом. Фото © РИА "Новости"

Тело немецкого солдата, убитого в бою под Сталинградом. Фото © РИА "Новости"

Немецкие СМИ сейчас уже не скрывают, что многие солдаты совершили самоубийство незадолго до 2 февраля.

Возможно, это моё последнее письмо. Мы были окружены в течение 54 дней и сейчас подвергаемся нападениям, чтобы мы не могли защитить себя, это письмо так и не нашло адресата.

До адресатов не дошли многие письма. Кто-то находил их по чистой случайности, разбирал и не знал, что с ними делать, — не было обратного адреса. Кто-то выкидывал, некоторые сохраняли, а в мирное время несли в архив.

Нельзя забывать, что наша тонкая линия фронта удерживается только несколькими бойцами, большинство из них — неполным окружением. Сталинград действительно полностью разрушен, но что нам теперь делать? — писал немецкий солдат.

"Я всё ещё здесь"

Пленные на улицах Сталинграда. Фото © РИА "Новости"

Пленные на улицах Сталинграда. Фото © РИА "Новости"

Скажи моей матери, что я всё ещё здесь. Я хочу надеяться, что увижу вас, когда вернусь домой. Это моё единственное желание, о котором я каждый день прошу Бога,написал солдат Хайнц Риссе. Он пропал без вести через десять дней.

В этой войне нет никакой пользы. Кто бы мог подумать, что это займёт так много времени? Наши годы проходят. Жизнь, чем дольше длится война, тем более невыносима, — признаётся Хельмут Грюндлин.

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Авторы
Александр Лаврентьев
Александр Лаврентьев
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