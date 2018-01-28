Владельцы PlayStation 4 опять столкнулись с неработающими серверами

Сервис PlayStation Network в третий раз за неделю перестал полноценно функционировать.

Компания Sony в третий раз за неделю сообщила о неполадках в работе сервиса PlayStation Network. По словам разработчиков, сейчас некоторые игроки испытывают проблемы с подключением к PSN.

Some players are experiencing PSN connectivity problems. Our engineers are currently investigating this. PSN status: https://t.co/PQkYiawtO7 — Ask PlayStation UK (@AskPS_UK) January 28, 2018

В Sony заявили, что инженеры уже разбираются с ситуацией. Пока не известно, сколько времени уйдёт на восстановление работы серверов PSN.