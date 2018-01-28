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Регион
Опубликовано 28 января 2018, 17:49

Владельцы PlayStation 4 опять столкнулись с неработающими серверами

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Farley Santos

Фото: © flickr.com/Farley Santos

Сервис PlayStation Network в третий раз за неделю перестал полноценно функционировать.

Компания Sony в третий раз за неделю сообщила о неполадках в работе сервиса PlayStation Network. По словам разработчиков, сейчас некоторые игроки испытывают проблемы с подключением к PSN.

В Sony заявили, что инженеры уже разбираются с ситуацией. Пока не известно, сколько времени уйдёт на восстановление работы серверов PSN.

Напомним, что подобная ситуация наблюдалась не так давно — 26 января. Тогда перестали работать практически все сервисы PSN. Сейчас, как заявляют разработчики, неисправность лишь частичная.

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Сергей Сурепин
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