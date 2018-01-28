Владельцы PlayStation 4 опять столкнулись с неработающими серверами
Фото: © flickr.com/Farley Santos
Сервис PlayStation Network в третий раз за неделю перестал полноценно функционировать.
Компания Sony в третий раз за неделю сообщила о неполадках в работе сервиса PlayStation Network. По словам разработчиков, сейчас некоторые игроки испытывают проблемы с подключением к PSN.
Some players are experiencing PSN connectivity problems. Our engineers are currently investigating this. PSN status: https://t.co/PQkYiawtO7— Ask PlayStation UK (@AskPS_UK) January 28, 2018
В Sony заявили, что инженеры уже разбираются с ситуацией. Пока не известно, сколько времени уйдёт на восстановление работы серверов PSN.
Напомним, что подобная ситуация наблюдалась не так давно — 26 января. Тогда перестали работать практически все сервисы PSN. Сейчас, как заявляют разработчики, неисправность лишь частичная.