Microsoft критикует Valve из-за отсутствия её игры в Steam

Компания Microsoft планирует выпустить обновлённую версию стратегии Age of Empires только в собственном магазине. В сервисе цифровой дистрибуции Steam игра не появится.

Руководство американской корпорации обвинило в этом Valve. Дело в том, что Age of Empires: Definitive Edition будет использовать платформу Xbox Live, которую не поддерживает Steam. В связи с этим нельзя было предоставить покупателям в обоих магазинах совместный многопользовательский режим.