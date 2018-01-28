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Опубликовано 28 января 2018, 17:50

Microsoft критикует Valve из-за отсутствия её игры в Steam

Разработчики не обнаружили в сервисе цифровой дистрибуции Age of Empires: Definitive Edition.

Фото: &copy;REUTERS/Sergei Karpukhin

Фото: ©REUTERS/Sergei Karpukhin

Компания Microsoft планирует выпустить обновлённую версию стратегии Age of Empires только в собственном магазине. В сервисе цифровой дистрибуции Steam игра не появится.

Руководство американской корпорации обвинило в этом Valve. Дело в том, что Age of Empires: Definitive Edition будет использовать платформу Xbox Live, которую не поддерживает Steam. В связи с этим нельзя было предоставить покупателям в обоих магазинах совместный многопользовательский режим.

Напомним, выход Age of Empires: Definitive Edition запланирован на 20 февраля. Игра будет доступна на ПК.

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Сергей Сурепин
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