Энтузиасты напечатали объёмную модель карты Dota 2

Производитель специализируется на 3D-печати. Карта весит почти шестнадцать килограммов.

Компания WhiteClouds показала полноценную копию внутриигровой карты из Dota 2. Модель была представлена на выставке Las Vegas Open 2018. Фирма специализируется на 3D-печати.

Работа выполнена с помощью специального композита, который напоминает песчаник. После этого карту раскрасили в необходимые цвета. Всего производитель использовал 39 оттенков.