Энтузиасты напечатали объёмную модель карты Dota 2
Фото: © WhiteClouds
Производитель специализируется на 3D-печати. Карта весит почти шестнадцать килограммов.
Компания WhiteClouds показала полноценную копию внутриигровой карты из Dota 2. Модель была представлена на выставке Las Vegas Open 2018. Фирма специализируется на 3D-печати.
Работа выполнена с помощью специального композита, который напоминает песчаник. После этого карту раскрасили в необходимые цвета. Всего производитель использовал 39 оттенков.
Размеры квадратной модели — порядка 96,5 сантиметра в ширину и около 20,3 сантиметра в высоту. Вес карты — почти 16 килограммов. На печать и сборку ушло сорок часов.