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Опубликовано 28 января 2018, 18:05

Энтузиасты напечатали объёмную модель карты Dota 2

Фото: &copy;&nbsp;WhiteClouds

Фото: © WhiteClouds

Производитель специализируется на 3D-печати. Карта весит почти шестнадцать килограммов.

Компания WhiteClouds показала полноценную копию внутриигровой карты из Dota 2. Модель была представлена на выставке Las Vegas Open 2018. Фирма специализируется на 3D-печати.

Работа выполнена с помощью специального композита, который напоминает песчаник. После этого карту раскрасили в необходимые цвета. Всего производитель использовал 39 оттенков.

Размеры квадратной модели — порядка 96,5 сантиметра в ширину и около 20,3 сантиметра в высоту. Вес карты — почти 16 килограммов. На печать и сборку ушло сорок часов.

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Сергей Сурепин
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