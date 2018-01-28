Культовая игра GTA V вышла на портативной консоли
Теперь симулятор автоугонщика доступен владельцам китайского устройства, которое можно носить с собой.
Скриншот видео: youtube.com/ GPD Game Console
Китайская фирма GPD Technology представила новую версию портативного устройство GPD Win 2. На этой консоли можно запускать популярные игры, среди которых есть GTA V.
Гаджет поддерживает Windows 10, процессор Intel Core m3-7Y30, 8 гигабайт оперативной памяти и SSD-диск на 128 гигабайт. Размер дисплея — шесть дюймов.