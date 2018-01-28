Геймер превратил Steam Link в аркадный игровой автомат
Энтузиаст предусмотрел всё для собственного удобства. Он добавил в своё творение даже подстаканники.
Фото: © twitter.com/Arduino
Пользователь фотохостинга Imgur под псевдонимом Inferno156 нашёл необычное применение для Steam Link. Он превратил приставку в аркадный игровой автомат.
Изначально энтузиаст планировал использовать устройство RetroPie на базе платы Raspberry Pi. Приставку Steam Link он приобрёл за пять долларов на распродаже, после чего самостоятельно спроектировал детали корпуса.
Все элементы геймер вырезал из МДФ с помощью программируемого станка. В итоге он создал полноценный аркадный игровой автомат.