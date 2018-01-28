Геймер превратил Steam Link в аркадный игровой автомат

Пользователь фотохостинга Imgur под псевдонимом Inferno156 нашёл необычное применение для Steam Link. Он превратил приставку в аркадный игровой автомат.

Изначально энтузиаст планировал использовать устройство RetroPie на базе платы Raspberry Pi. Приставку Steam Link он приобрёл за пять долларов на распродаже, после чего самостоятельно спроектировал детали корпуса.