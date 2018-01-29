Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев в Иордании

Американская актриса и специальный посланник главы Агентства по делам беженцев ООН Анджелина Джоли посетила лагерь вынужденных переселенцев в Иордании. Об этом сообщает CGTN‏.

В ходе своего визита актриса пообщалась с детьми, находящимися в лагере для беженцев, а также обратилась к международному сообществу, призвав приложить все усилия для прекращения "бесчувственной войны".