Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 января 2018, 04:49

Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев в Иордании

Американская актриса и специальный посланник главы Агентства по делам беженцев ООН Анджелина Джоли посетила лагерь вынужденных переселенцев в Иордании. Об этом сообщает CGTN‏.

В ходе своего визита актриса пообщалась с детьми, находящимися в лагере для беженцев, а также обратилась к международному сообществу, призвав приложить все усилия для прекращения "бесчувственной войны".

BannerImage
Роман Босиков
  • Новости
  • беженцы
  • Анджелина Джоли
  • В мире
  • Иордания
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar