Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев в Иордании
Американская актриса и специальный посланник главы Агентства по делам беженцев ООН Анджелина Джоли посетила лагерь вынужденных переселенцев в Иордании. Об этом сообщает CGTN.
UNHCR special envoy Angelina Jolie visits Syrian refugee camp in Jordan, calling for international efforts to end the “senseless war” pic.twitter.com/BNcKRbCCnm— CGTN (@CGTNOfficial) January 29, 2018
В ходе своего визита актриса пообщалась с детьми, находящимися в лагере для беженцев, а также обратилась к международному сообществу, призвав приложить все усилия для прекращения "бесчувственной войны".