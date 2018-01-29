Популярный комментатор провёл турнир по League of Legends

27 января комментатор Континентальной лиги Михаил Зверев (псевдоним — Olsior) организовал турнир по League of Legends. Формат соревнований — игры один на один.

Участие в чемпионате приняли восемь игроков: Лука Трумбич (Lukezy), Александр Глазков (PvPStejos), Владислав Белоконь (Kinzu), Иван Типухов (Paranoia), Михаил Гармаш (Kira), Александр Овчинников (NoNholy), Владислав Фомин (BOSS) и Эмиль Алиев (pooh).

Каждый раунд длился до снесённой башни или убийства. Формат всех матчей — до двух побед, а гранд-финал прошёл в формате до трёх побед.