Популярный комментатор провёл турнир по League of Legends
Победу в персональном чемпионате одержал украинский киберспортсмен Михаил Гармаш.
Фото © VK/Михаил Olsior Зверев
27 января комментатор Континентальной лиги Михаил Зверев (псевдоним — Olsior) организовал турнир по League of Legends. Формат соревнований — игры один на один.
Участие в чемпионате приняли восемь игроков: Лука Трумбич (Lukezy), Александр Глазков (PvPStejos), Владислав Белоконь (Kinzu), Иван Типухов (Paranoia), Михаил Гармаш (Kira), Александр Овчинников (NoNholy), Владислав Фомин (BOSS) и Эмиль Алиев (pooh).
Каждый раунд длился до снесённой башни или убийства. Формат всех матчей — до двух побед, а гранд-финал прошёл в формате до трёх побед.
Победу в турнире одержал украинский киберспортсмен Михаил Гармаш. В финале он обыграл Александра Овчинникова.