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Опубликовано 29 января 2018, 07:19

Популярный комментатор провёл турнир по League of Legends

Победу в персональном чемпионате одержал украинский киберспортсмен Михаил Гармаш.

Фото &copy; VK/Михаил Olsior Зверев

Фото © VK/Михаил Olsior Зверев

27 января комментатор Континентальной лиги Михаил Зверев (псевдоним — Olsior) организовал турнир по League of Legends. Формат соревнований — игры один на один.

Участие в чемпионате приняли восемь игроков: Лука Трумбич (Lukezy), Александр Глазков (PvPStejos), Владислав Белоконь (Kinzu), Иван Типухов (Paranoia), Михаил Гармаш (Kira), Александр Овчинников (NoNholy), Владислав Фомин (BOSS) и Эмиль Алиев (pooh).

Каждый раунд длился до снесённой башни или убийства. Формат всех матчей — до двух побед, а гранд-финал прошёл в формате до трёх побед.

Победу в турнире одержал украинский киберспортсмен Михаил Гармаш. В финале он обыграл Александра Овчинникова.

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Сергей Сурепин
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