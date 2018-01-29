Киберспортсмен разрушил свою карьеру одним сообщением в "Твиттере"

Киберспортсмен Вито Джузеппе (псевдоним — kNg) полгода назад играл в финале престижного турнира по Counter-Strike: Global Offensive в Кракове. Сейчас бразильский геймер, скорее всего, вряд ли получит место в профессиональной команде.

Началось всё с турнира DreamHack Montreal, завершившегося для команды Вито поражением из-за опоздания. Игроки не смогли вовремя прийти на турнир из-за вечеринки перед финалом, что подпортило репутацию киберспортсмену.

Окончательно погубить свою карьеру Вито удалось в "Твиттере". В одном из обсуждений между киберспортсменами он написал: "Что ты несёшь, ты трезв? Или ты бредишь после любовных утех со своим парнем?" После этого команда 100Thieves заявила, что Вито покидает её состав. Также на спортсмена обрушилась критика со стороны игрового сообщества и других профессиональных геймеров.