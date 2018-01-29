Российский киберспортсмен установил новый рекорд по Dota 2

Бывший профессиональный игрок в Dota 2 Егор Сурков (псевдоним — JotM) установил новый мировой рекорд по "прохождению" игры. По условиям необходимо было завершить матч, уничтожив три вражеские башни на одной линии, две финальные, а также главное здание — "Крепость".

Во время игры пользователю не мешали вражеские герои — на карте находились юниты, управляемые исключительно искусственным интеллектом. В итоге киберспортсмен завершил матч за 5 минут и 26 секунд. Это на две секунды меньше предыдущего лучшего результата игрока под псевдонимом Mekarazium.