Microsoft хочет создать Netflix для геймеров
Фил Спенсер пообщался с геймерами и ответил на вопрос по поводу развития Xbox Game Pass.
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Руководитель Xbox Фил Спенсер пообщался с геймерами, ответив на вопрос по поводу обновления системы подписочного сервиса Xbox Game Pass. Ранее стало известно, что программа будет открывать подписчикам доступ к эксклюзивам Microsoft в день их выхода.
Первой такой игрой станет Sea of Thieves. По словам Фила Спенсера, сервис будет охватывать два направления: радовать геймеров новинками и привлекать к сотрудничеству других разработчиков.
Фил Спенсер уверен, что Xbox Game Pass заинтересует разработчиков из других компаний. Microsoft планирует сотрудничать с независимыми студиями, помогая тем выпускать игры на своей платформе.