Microsoft хочет создать Netflix для геймеров

Руководитель Xbox Фил Спенсер пообщался с геймерами, ответив на вопрос по поводу обновления системы подписочного сервиса Xbox Game Pass. Ранее стало известно, что программа будет открывать подписчикам доступ к эксклюзивам Microsoft в день их выхода.

Первой такой игрой станет Sea of Thieves. По словам Фила Спенсера, сервис будет охватывать два направления: радовать геймеров новинками и привлекать к сотрудничеству других разработчиков.