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Регион
Опубликовано 29 января 2018, 09:31

Microsoft хочет создать Netflix для геймеров

Фил Спенсер пообщался с геймерами и ответил на вопрос по поводу развития Xbox Game Pass.

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Руководитель Xbox Фил Спенсер пообщался с геймерами, ответив на вопрос по поводу обновления системы подписочного сервиса Xbox Game Pass. Ранее стало известно, что программа будет открывать подписчикам доступ к эксклюзивам Microsoft в день их выхода.

Первой такой игрой станет Sea of Thieves. По словам Фила Спенсера, сервис будет охватывать два направления: радовать геймеров новинками и привлекать к сотрудничеству других разработчиков.

Фил Спенсер уверен, что Xbox Game Pass заинтересует разработчиков из других компаний. Microsoft планирует сотрудничать с независимыми студиями, помогая тем выпускать игры на своей платформе.

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Сергей Сурепин
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