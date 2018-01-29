Стрелков приоденут. В Госдуме предложили помечать владельцев оружия спецжилетами
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Ношение пистолетов и ружей в транспорте и ночных клубах может оказаться под запретом.
Депутаты Госдумы работают над проектом закона, который обяжет вооружённых людей носить специальные яркие жилеты или жетоны, как у полицейских. Об этом сообщил заместитель руководителя партии "Справедливая Россия" Олег Нилов.
По его словам, нововведения коснутся всех владельцев охотничьего, нарезного и даже травматического оружия, которых в России почти восемь миллионов человек. В законопроекте также содержится запрет на ношение пистолетов и ружей в общественных местах, транспорте и клубах.
— Раз человек взял с собой пистолет, его нужно обозначить, чтобы все окружающие знали об этом факте, чтобы его видели полиция и силовики, — сказал Нилов.
По словам парламентария, ношение оружия сотрудниками правоохранительных органов детально урегулировано, в то время как гражданские лица могут носить оружие без опознавательных знаков.