Стрелков приоденут. В Госдуме предложили помечать владельцев оружия спецжилетами

Ношение пистолетов и ружей в транспорте и ночных клубах может оказаться под запретом.

Депутаты Госдумы работают над проектом закона, который обяжет вооружённых людей носить специальные яркие жилеты или жетоны, как у полицейских. Об этом сообщил заместитель руководителя партии "Справедливая Россия" Олег Нилов.

По его словам, нововведения коснутся всех владельцев охотничьего, нарезного и даже травматического оружия, которых в России почти восемь миллионов человек. В законопроекте также содержится запрет на ношение пистолетов и ружей в общественных местах, транспорте и клубах.

— Раз человек взял с собой пистолет, его нужно обозначить, чтобы все окружающие знали об этом факте, чтобы его видели полиция и силовики, — сказал Нилов.