По мотивам популярного сериала "Мир Дикого Запада" выйдет мобильная игра
Кадр "Мир Дикого Запада"/ © Кинопоиск
Заниматься игрой в жанре "тренировочный симулятор" поручили студии Behavior Interactive.
Компания Warner Bros. Interactive Entertainment анонсировала игру по мотивам популярного сериала "Мир Дикого Запада". Проектом занимается студия Behavior Interactive.
По словам разработчиков, "тренировочный симулятор" в настоящий момент находится на стадии тестирования. В ближайшее время команда планирует раскрыть подробности о новом проекте.
Пока неизвестно, когда именно выйдет мобильная игра. Предполагается, что одновременно с релизом второго сезона сериала — весной 2018 года.