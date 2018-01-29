Огнемёт Илона Маска появится в новой игре Borderlands
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Разработчики спросили разрешение у американского предпринимателя. Он с радостью согласился.
28 января компания The Boring Company Илона Маска представила "самый безопасный в мире огнемёт" и начала собирать предварительные заказы. Устройство стоит 500 долларов, первые поставки запланированы на весну 2018 года.
В своём "твиттере" предприниматель заявил, что вернёт деньги покупателям, если огнемёт не спасёт их во время зомби-апокалипсиса. Оружие Маска привлекло внимание директора издательства Gearbox Software Рэнди Питчфорда. Он спросил у бизнесмена разрешение добавить огнемёт в свою новую игру.
Elon - I’m going to add this to our next Borderlands game. Super serious. Let me know if you want to write the flavor text. You may have already done so - we’ll just lift it from one of your tweets.— Randy Pitchford (@DuvalMagic) January 29, 2018
Маск ответил положительно.
Sure— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2018
Напомним, третья часть Borderlands всё ещё не была официально анонсирована. Ранее разработчики говорили, что сейчас они работают над новой игрой, но её название до сих пор остаётся неизвестным.