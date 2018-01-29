Огнемёт Илона Маска появится в новой игре Borderlands

Разработчики спросили разрешение у американского предпринимателя. Он с радостью согласился.

28 января компания The Boring Company Илона Маска представила "самый безопасный в мире огнемёт" и начала собирать предварительные заказы. Устройство стоит 500 долларов, первые поставки запланированы на весну 2018 года.

В своём "твиттере" предприниматель заявил, что вернёт деньги покупателям, если огнемёт не спасёт их во время зомби-апокалипсиса. Оружие Маска привлекло внимание директора издательства Gearbox Software Рэнди Питчфорда. Он спросил у бизнесмена разрешение добавить огнемёт в свою новую игру.

Elon - I’m going to add this to our next Borderlands game. Super serious. Let me know if you want to write the flavor text. You may have already done so - we’ll just lift it from one of your tweets. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) January 29, 2018

Маск ответил положительно.

Sure — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2018