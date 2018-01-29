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Регион
Опубликовано 29 января 2018, 09:17

Огнемёт Илона Маска появится в новой игре Borderlands

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/Gizmodo en Espa&ntilde;ol &rlm;

Фото: © twitter.com/Gizmodo en Español ‏

Разработчики спросили разрешение у американского предпринимателя. Он с радостью согласился.

28 января компания The Boring Company Илона Маска представила "самый безопасный в мире огнемёт" и начала собирать предварительные заказы. Устройство стоит 500 долларов, первые поставки запланированы на весну 2018 года.

В своём "твиттере" предприниматель заявил, что вернёт деньги покупателям, если огнемёт не спасёт их во время зомби-апокалипсиса. Оружие Маска привлекло внимание директора издательства Gearbox Software Рэнди Питчфорда. Он спросил у бизнесмена разрешение добавить огнемёт в свою новую игру.

Маск ответил положительно.

Напомним, третья часть Borderlands всё ещё не была официально анонсирована. Ранее разработчики говорили, что сейчас они работают над новой игрой, но её название до сих пор остаётся неизвестным.

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Сергей Сурепин
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