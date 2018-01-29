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Регион
Опубликовано 29 января 2018, 10:33

В консольную версию PlayerUnknown's Battlegrounds уже играет 4 миллиона человек

Разработчики в очередной раз похвастались успехами самого популярного шутера 2017 года.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/PC Gamer

Скриншот видео: youtube.com/PC Gamer

Ведущий менеджер сообщества PUBG Corporation Сэмми Кан рассказал о новом достижении PlayerUnknown's Battlegrounds. В консольную версию самого популярного шутера 2017 года уже играет 4 миллиона человек.

Команда разработчиков рада тому, что число пользователей так быстро растёт. В студии пообещали и дальше развивать проект.

Также стало известно, что PlayerUnknown's Battlegrounds чаще всего дарят в магазине Microsoft Store. В продажу игра на Xbox One поступила 12 декабря 2017 года.

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Сергей Сурепин
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