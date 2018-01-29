В консольную версию PlayerUnknown's Battlegrounds уже играет 4 миллиона человек
Разработчики в очередной раз похвастались успехами самого популярного шутера 2017 года.
Скриншот видео: youtube.com/PC Gamer
Ведущий менеджер сообщества PUBG Corporation Сэмми Кан рассказал о новом достижении PlayerUnknown's Battlegrounds. В консольную версию самого популярного шутера 2017 года уже играет 4 миллиона человек.
Команда разработчиков рада тому, что число пользователей так быстро растёт. В студии пообещали и дальше развивать проект.
Также стало известно, что PlayerUnknown's Battlegrounds чаще всего дарят в магазине Microsoft Store. В продажу игра на Xbox One поступила 12 декабря 2017 года.