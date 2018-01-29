"Мишень для преступников". Эксперт не оценил идею жилетов для владельцев оружия

Специалист также уверен, что спецзнаки дестабилизируют обстановку в обществе, ведь от таких людей "будут шарахаться".

Cпецжилеты, которыми хотят "помечать" владельцев оружия, могут стать "мишенью" для преступников. Такое мнение РИА "Новости" высказал зампредседателя правления общественной организации "Право на оружие" Вячеслав Ванеев.

— Если преступник посягает на собственность человека, на самого человека и если он будет видеть, что идёт человек с гражданским оружием, то, скорее всего, сначала будет атакован человек с этим оружием, — уверен он.

Ванеев считает, что ношение такой одежды создаст нестабильную ситуацию в обществе. Он назвал эту инициативу депутатов дискриминацией.

— Это дискриминация на манер того, как фашисты заставляли евреев надевать звёзды Давида. <...> Из человека, владеющего оружием, делают какое-то пугало, делают какого-то монстра. И если ещё люди будут такие жилеты надевать, то люди будут просто шарахаться, — заявил Ванеев.