"Я вешу 13 кг, и, чтобы получить помощь врачей, пришлось доказывать, что мне 19"

Малати живёт вместе с родителями, 45-летней Миной Деви и 50-летним Рамешем Ришидевом, в маленькой деревни Моранг. Она перестала расти, когда ей был всего один год, но родители были слишком бедны, чтобы показать её врачу, пишет Daily Mail.

Несмотря на отклонения девочки, родители нашли смелость родить других троих детей, среди которых лишь Малати — карлик. В 19 лет её рост составляет 88 сантиметров, а вес — 13 килограммов.

Её маленький рост всегда беспокоил нас. Она не любит выходить из дома, немного ест и не любит играть. У неё проблемы с ногами, она плохо ходит, и она очень слаба. Но у нас нет денег, чтобы отвезти её к врачам Рамеш Ришидев

Случаем Малати заинтересовался один из работников медицинского колледжа в Биратнагаре, который управляется британскими профессорами. Они наткнулись на её страницу в "Фейсбуке". Они пригласили её на обследование и признали, что Малати — самая маленькая женщина в Непале.

Мне потребовалась справка о рождении, чтобы доказать, что Малати 19. При осмотре они в это не поверили Мина Деви

Теперь Малати будут обследовать ровно год, также девушке будут выделены ежедневные пособия в $15. Также работники социальных служб займутся домом семьи Малати, который уже превратился в развалины.