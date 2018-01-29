На развитие киберспорта в России потратят 500 миллионов рублей

Фонд развития интернет-инициатив планирует инвестировать 500 миллионов рублей в стартапы в игровой сфере и киберспорт. На первом этапе будет запущен бизнес-акселератор совместно с киберспортивной организацией M19.

Участие в нём смогут принять проекты, которые осуществляют анализ и обработку данных о поведении игрока, платформы для проведения и поиска киберспортивных турниров, а также магазины и сервисы для работы с лидерами мнений. Самые успешные из них смогут рассчитывать на инвестиции до 5 миллионов рублей.