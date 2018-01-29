Всему виной стал мем "Угандийский Наклз" из популярной игры для виртуальной реальности VRChat.

Компанию Razer обвинили в расизме. Причина — использование изображения с угандийским Наклзом с фразой RAZER IS DE WEY.

Наклз — выдуманный персонаж игровой серии "Соник". Он стал популярным благодаря игре VRChat, в которой геймеры могут использовать образ персонажа для общения между собой.

На производителя периферии для ПК обрушился поток критики. Дело в том, что De Wey считается расистским мемом, унижающим жителей Уганды. Именно с акцентом представителей этой страны разговаривают маленькие ехидны в популярной игре VRChat.

Razer удалила публикацию с расистским высказыванием. После этого компания опубликовала извинения в "Твиттере".

We shared a tweet from a member of our community. It was highlighted to us that the meme shared may have negative undertones.⁰⁰We reached out to the user who clarified he was unaware of the connotations and had no ill-will. Both parties decided it best to remove the content. — RΛZΞR (@Razer) January 28, 2018