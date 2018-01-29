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Опубликовано 29 января 2018, 15:39

Компанию Razer обвинили в расизме

Фото &copy; Razer

Фото © Razer

Всему виной стал мем "Угандийский Наклз" из популярной игры для виртуальной реальности VRChat.

Компанию Razer обвинили в расизме. Причина — использование изображения с угандийским Наклзом с фразой RAZER IS DE WEY.

Наклз — выдуманный персонаж игровой серии "Соник". Он стал популярным благодаря игре VRChat, в которой геймеры могут использовать образ персонажа для общения между собой.

На производителя периферии для ПК обрушился поток критики. Дело в том, что De Wey считается расистским мемом, унижающим жителей Уганды. Именно с акцентом представителей этой страны разговаривают маленькие ехидны в популярной игре VRChat.

Razer удалила публикацию с расистским высказыванием. После этого компания опубликовала извинения в "Твиттере".

"Мы опубликовали твит одного из членов нашего сообщества. Однако вскоре нам сообщили, что у этого мема есть негативный подтекст. Мы связались с этим человеком, и он подтвердил, что не был в курсе подобных ассоциаций. У него не было никакого злого умысла. Обе стороны решили, что лучшим исходом в ситуации будет удаление этого контента".

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Сергей Сурепин
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