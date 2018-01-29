В Госдуме поддержали идею запретить продажу жидкостей для вейпов
Фото: ©РИА Новости/Александр Вильф
Парламентарии готовы приравнять электронные сигареты к обычным и применить к ним соответствующий закон.
Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что поддерживает новую инициативу Минпромторга России об ограничении объёмов продаж жидкостей для вейпов.
— Я поддерживаю ограничение объёма никотиносодержащей жидкости, ограничение продажи картриджей и самих устройств. Полагаю, коллеги из комитета по охране здоровья поддержат моё мнение, — подчеркнул он.
Он считает, что те ограничения, которые касаются табакокурения, должны распространиться и на использование электронных сигарет.
Ранее Лайф сообщал, что проект Минпромторга об ограничении потребления и продаж электронных сигарет касается и других устройств для нагревания табака.