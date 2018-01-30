СМИ: Около 20 человек погибло в ДТП в Нигерии

По меньшей мере 20 человек погибло в результате дорожно-транспортного происшествия недалеко от столицы Нигерии Абуджи, сообщает агентство Xinhua.

По данным местных правоохранительных органов, водитель пассажирского автобуса потерял управление и врезался в грузовик.