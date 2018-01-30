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Регион
Опубликовано 30 января 2018, 00:01

СМИ: Около 20 человек погибло в ДТП в Нигерии

Фото: &copy; РИА Новости/Валерий Мельников

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

По меньшей мере 20 человек погибло в результате дорожно-транспортного происшествия недалеко от столицы Нигерии Абуджи, сообщает агентство Xinhua.

По данным местных правоохранительных органов, водитель пассажирского автобуса потерял управление и врезался в грузовик.

Отмечается, что автобус был рассчитан на меньшее количество пассажиров: в салоне находилось 30 человек вместо 16 положенных. Кроме того, в автобусе перевозили мотоциклы.

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Александра Вишнякова
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