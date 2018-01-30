СМИ: Около 20 человек погибло в ДТП в Нигерии
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По меньшей мере 20 человек погибло в результате дорожно-транспортного происшествия недалеко от столицы Нигерии Абуджи, сообщает агентство Xinhua.
По данным местных правоохранительных органов, водитель пассажирского автобуса потерял управление и врезался в грузовик.
Отмечается, что автобус был рассчитан на меньшее количество пассажиров: в салоне находилось 30 человек вместо 16 положенных. Кроме того, в автобусе перевозили мотоциклы.