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Регион
Опубликовано 30 января 2018, 10:09

Кузнецова считает включение в "кремлёвский доклад" показателем своей работы

Анна Кузнецова. Фото: &copy; РИА Новости/Саид Царнаев

Анна Кузнецова. Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка отметила, что данная мера значит: омбудсмен на правильном пути.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что включение Министерством финансов США в "кремлёвский доклад" является хорошим показателем её рабочей деятельности.

— Полагаю, что такая оценка моей деятельности на посту детского омбудсмена даже за этот небольшой срок свидетельствует, что мы на правильном пути к нашей основной цели — счастью и благополучию российских детей, — отметила она.

Анну Кузнецову включили в "кремлёвский доклад", в котором всего 210 имён: 114 российских чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 бизнесменов. Как отметила американская сторона, этот список не является санкционным, никакие ограничения против его фигурантов не вводятся.

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Арина Демидова
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