Кузнецова считает включение в "кремлёвский доклад" показателем своей работы

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка отметила, что данная мера значит: омбудсмен на правильном пути.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что включение Министерством финансов США в "кремлёвский доклад" является хорошим показателем её рабочей деятельности.

— Полагаю, что такая оценка моей деятельности на посту детского омбудсмена даже за этот небольшой срок свидетельствует, что мы на правильном пути к нашей основной цели — счастью и благополучию российских детей, — отметила она.