Кузнецова считает включение в "кремлёвский доклад" показателем своей работы
Анна Кузнецова. Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка отметила, что данная мера значит: омбудсмен на правильном пути.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что включение Министерством финансов США в "кремлёвский доклад" является хорошим показателем её рабочей деятельности.
— Полагаю, что такая оценка моей деятельности на посту детского омбудсмена даже за этот небольшой срок свидетельствует, что мы на правильном пути к нашей основной цели — счастью и благополучию российских детей, — отметила она.
Анну Кузнецову включили в "кремлёвский доклад", в котором всего 210 имён: 114 российских чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 бизнесменов. Как отметила американская сторона, этот список не является санкционным, никакие ограничения против его фигурантов не вводятся.