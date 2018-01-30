Игра про лягушку-путешественницу покорила китайцев

В мобильной игре почти нет геймплея, однако китайские геймеры фанатично запускают её.

Китайских геймеров покорила мобильная игра Tabikaeru: Travel Frog. Она доступна только на японском языке — и в ней практически нет геймплея.

Главный герой игры — неторопливая лягушка, которая отправляется в путешествие по различным регионам Японии. В этой медитативной игре пользователи постепенно собирают клеверы, чтобы потом покупать запасы для походов.