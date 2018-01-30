Игра про лягушку-путешественницу покорила китайцев
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В мобильной игре почти нет геймплея, однако китайские геймеры фанатично запускают её.
Китайских геймеров покорила мобильная игра Tabikaeru: Travel Frog. Она доступна только на японском языке — и в ней практически нет геймплея.
Главный герой игры — неторопливая лягушка, которая отправляется в путешествие по различным регионам Японии. В этой медитативной игре пользователи постепенно собирают клеверы, чтобы потом покупать запасы для походов.
Игрок при этом никак не может влиять на геймплей. Лягушка самостоятельно занимается своими делами. Игра уже вторую неделю занимает первое место по популярности в китайском App Store.