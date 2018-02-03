Перед смертью брат Ким Чен Ына передал американскому шпиону секретные данные

По словам следователя Вана Азирула Низама, встреча Ким Чон Нама с американским агентом разведки происходила в малайзийском отеле за пару дней до убийства.

Исходя из анализа ноутбука, найденного в сумке Ким Чон Нама после смерти, эксперты сделали вывод, что он передал американцу большое количество данных. Ван Азирул подтвердил, что ноутбук был отправлен на экспертизу в столице Малайзии Куала-Лумпуре, которая показала, что он ещё использовался девятого февраля. По данным экспертизы, представленным в суде, часть информации была получена с флешки, вставленной в ноутбук. Однако сам следователь пока не может точно утверждать, была ли эта встреча как-то связана с убийством.

Напомним, что сводного брата нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Ына убили в аэропорту Куалу-Лумпура 13 февраля прошлого года. Власти Малайзии считают, что смерть Ким Чон Нама наступила в результате ядовитого нервно-паралитического вещества, которое ему нанесли на лицо.