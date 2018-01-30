Яровая: США открывают экономическую Гуантанамо для бизнеса по всему миру

По мнению вице-спикера, "кремлёвский доклад" своим названием сразу говорит о том, что истинная цель его — повлиять на избирательную кампанию.

Вице-спикер Государственной думы России Ирина Яровая заявила, что санкции — это удавка на международный бизнес, в том числе и бизнес Европы, а теперь США вводит "систему вирусного касания", целью которой является сдерживание всех стран ради удобства одной.

— Америка открывает экономическую Гуантанамо для бизнеса по всему миру, — приводит слова Яровой пресс-служба "Единой России".

Как считает вице-спикер ГД, название доклада — "кремлёвский" — сразу говорит о том, что истинная цель его — повлиять на избирательную кампанию.

— Глобализация по-американски стала капканом для всего мира. Поэтому единственно возможный путь для России и всех стран — суверенитет и многополярный баланс как страховка и гарантия безопасности, партнёрства и честной конкуренции, — отметила Яровая.

По её мнению, Россия может сохранять экономическую, политическую и социальную стабильность, невзирая на уже действующие антироссийские санкции. Но при этом другие страны должны понимать, что "если политики США считают возможным шантажировать Россию, то у них (других стран. — Прим. ред.) есть только один шанс на суверенитет" — перестать следовать американским указаниям и спискам.