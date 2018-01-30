Выставки "Игромир" и Comic Con Russia 2018 обзавелись датой проведения

Фанаты видеоигр и комиксов уже в тринадцатый раз соберутся вместе. Мероприятия пройдут с 4 по 7 октября.

Выставка "Игромир" с момента своего появления в 2006 году стала главным событием игрового мира в России. В 2018 году организаторы обещают множество новых видеоигр, показ косплея, а также яркие шоу-программы с розыгрышем призов.

Одновременно с выставкой "Игромир-2018", которая пройдёт в тринадцатый раз, состоится пятый Comic Con Russia. Это мероприятие посвящено поп-культуре, а его посетителей жду премьеры из мира настольных игр, комиксов, сериалов и фильмов.