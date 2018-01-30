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Опубликовано 30 января 2018, 10:57

Выставки "Игромир" и Comic Con Russia 2018 обзавелись датой проведения

Фото &copy; ООО &laquo;КРИ&raquo;

Фото © ООО «КРИ»

Фанаты видеоигр и комиксов уже в тринадцатый раз соберутся вместе. Мероприятия пройдут с 4 по 7 октября.

Выставка "Игромир" с момента своего появления в 2006 году стала главным событием игрового мира в России. В 2018 году организаторы обещают множество новых видеоигр, показ косплея, а также яркие шоу-программы с розыгрышем призов.

Одновременно с выставкой "Игромир-2018", которая пройдёт в тринадцатый раз, состоится пятый Comic Con Russia. Это мероприятие посвящено поп-культуре, а его посетителей жду премьеры из мира настольных игр, комиксов, сериалов и фильмов.

Выставки "Игромир" и Comic Con Russia пройдут с 4 по 7 октября в выставочном комплексе "Крокус экспо". Продажа билетов и программа фестивалей будут доступны уже в ближайшее время.

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Сергей Сурепин
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