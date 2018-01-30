Assassin’s Creed Origins получит новый режим игры
На прохождение сюжетной кампании нового боевика у игроков уйдёт примерно 26 часов.
Фото © Ubisoft Montreal
Ubisoft объявила о работе над режимом New Game+ для Assassin’s Creed Origins. Новый режим будет доступен после прохождения сюжетной кампании игры.
После этого игроки смогут воспользоваться функциями, которые ранее были недоступны. Ранее в играх серии Assassin’s Creed можно было повторно завершить только отдельные миссии.
Напомним, 23 января Assassin’s Creed Origins получила сюжетное дополнение под названием "Незримые". В нём главный герой Байке противостоит римским войскам, оккупировавшим Синайский полуостров.