Assassin’s Creed Origins получит новый режим игры

Ubisoft объявила о работе над режимом New Game+ для Assassin’s Creed Origins. Новый режим будет доступен после прохождения сюжетной кампании игры.

После этого игроки смогут воспользоваться функциями, которые ранее были недоступны. Ранее в играх серии Assassin’s Creed можно было повторно завершить только отдельные миссии.