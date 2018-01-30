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Опубликовано 30 января 2018, 14:13

Авторы "Ведьмака" ищут аниматора для нового проекта

Новая игра компании находится в разработке уже более пяти лет. Теперь команда нуждается в аниматоре.

Фото: &copy;facebook.com/thewitcherRU

Фото: ©facebook.com/thewitcherRU

Студия CD Projekt RED ищет программиста, который займётся созданием анимации для Cyberpunk 2077. Он тесно будет сотрудничать с художниками персонажей, дизайнерами и специалистами по искусственному интеллекту.

Программист должен будет заниматься проектированием и кодированием функций анимации, а также разработкой и поддержкой системы анимирования движка. Пока у игры Cyberpunk 2077 всё ещё нет даты выхода.

Напомним, что первый тизер разработчики показали в 2013 году. С тех пор новостей о новой игре не поступало.

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Сергей Сурепин
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