Авторы "Ведьмака" ищут аниматора для нового проекта
Новая игра компании находится в разработке уже более пяти лет. Теперь команда нуждается в аниматоре.
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Студия CD Projekt RED ищет программиста, который займётся созданием анимации для Cyberpunk 2077. Он тесно будет сотрудничать с художниками персонажей, дизайнерами и специалистами по искусственному интеллекту.
Программист должен будет заниматься проектированием и кодированием функций анимации, а также разработкой и поддержкой системы анимирования движка. Пока у игры Cyberpunk 2077 всё ещё нет даты выхода.
Напомним, что первый тизер разработчики показали в 2013 году. С тех пор новостей о новой игре не поступало.