Авторы "Ведьмака" ищут аниматора для нового проекта

Студия CD Projekt RED ищет программиста, который займётся созданием анимации для Cyberpunk 2077. Он тесно будет сотрудничать с художниками персонажей, дизайнерами и специалистами по искусственному интеллекту.

Программист должен будет заниматься проектированием и кодированием функций анимации, а также разработкой и поддержкой системы анимирования движка. Пока у игры Cyberpunk 2077 всё ещё нет даты выхода.