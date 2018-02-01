Роспотребнадзор сегодня рекомендовал россиянам, которые собираются в США, за три недели до поездки сделать прививку от гриппа. Дело в том, что в Америке грипп просто бушует. Из-за него скончались 37 детей, в 11 штатах отменены занятия в школах. Огромное число заболевших также в Ирландии, Люксембурге, Швейцарии и Великобритании. А в России, как сообщает Роспотребнадзор, всё спокойно — заболеваемость гриппом на низком уровне.

Кстати, осенью 2017 года российские чиновники говорили, что эпидемия не заставит себя ждать. Глава Минздрава Вероника Скворцова в октябре утверждала, что грипп придёт в ноябре. А потом она заявила, что эпидемия не началась из-за успешной кампании по вакцинации (впервые прививка была сделана 44,5% населения).

Есть, конечно, и альтернативная версия. Она изложена на сайте Общества специалистов доказательной медицины. "Вероятнее всего, эпидемия гриппа уже развилась в России. Просто Минздрав и Роспотребнадзор её скрывают, чтобы не портить настроение избирателям", — написал в сообщении на сайте Общества его президент Василий Власов.

При этом терапевты, опрошенные Лайфом, подтвердили, что сейчас к ним обращаются меньше больных с гриппом и ОРВИ, чем год назад.

— По сравнению с прошлым годом пациентов с диагнозом грипп и ОРВИ стало раз в 10 меньше, — рассказала врач-терапевт диагностического центра № 5 в Москве Анна Землянухина.

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НИИ гриппа каждую неделю отмечает, что заболевших постепенно становится всё больше. А в Якутии, например, эпидемический порог уже превышен более чем на 50%.

Как рассказал заведующий отделом НИИ гриппа Игорь Никоноров, подъём эпидемии сейчас начинается — просто немного позже, чем в прошлом году. — В этом нет ничего удивительного. Бывают годы, когда эпидемия начинается раньше. Например, в 2009 году болезнь пришла в октябре, — сказал эксперт. — В прошлом сезоне она пришла в декабре. Я говорил, что эпидподъём в этом сезоне будет в конце декабря. Так и случилось, но начались каникулы и заболеваемость резко снизилась (правда, только на бумаге и за счёт того, что заболевшие меньше обращались к врачам, ведь им не нужно было брать больничный).

По его словам, эпидемия может накрыть страну в феврале. При этом о волшебном действии вакцинации говорить пока рано.

— Наш НИИ ещё осенью отмечал, что ожидается эпидемия гриппа средней интенсивности, то есть когда не объявляются карантинные мероприятия, — сказал Игорь Никоноров. — Но об интенсивности эпидемического сезона пока рано говорить. И о пользе вакцинации тоже. Нужно дождаться окончания эпидсезона и тогда уже подводить итоги.

Как отметил специалист, возможно, болезнь в этом году появилась позже, потому что со штаммами вируса, которые распространены сейчас, население страны уже знакомо. Это штаммы А/Мичиган, А/Гонконг и В/Брисбан. Они были распространены и год назад. Те, кто переболел, стали лучше сопротивляться вирусу.

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, Минздрав России включил в состав вакцин именно эти вышеперечисленные штаммы.

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При этом в Европе во многих случаях эпидемия была вызвана штаммом В/Ямагата — о нём не говорилось в прогнозе ВОЗ и поэтому его не включили в состав вакцин.

По словам заведующего лабораторией вакцинопрофилактики НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаила Костинова, от Ямагаты человек, сделавший прививку, всё равно защищён.

— За счёт перекрёстно реагирующих антител человек, прошедший вакцинацию, будет защищён и от этого типа гриппа, — сказал специалист.