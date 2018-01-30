Авторы Gran Turismo уже работают над новой игрой

Во время выставки Taipei Game Show журналисты провели групповое интервью. В рамках этого Кадзунори Ямаути, идейный вдохновитель серии Gran Turismo, рассказал подробности о планах студии Polyphony Digital.

Разработчик подтвердил, что команда уже работает над новой частью гоночной серии. Вместе с этим Polyphony Digital планирует и дальше развивать игру Gran Turismo Sport.