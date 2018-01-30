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Опубликовано 30 января 2018, 16:08

Авторы Gran Turismo уже работают над новой игрой

Разработчики автомобильного симулятора работают над новым проектом. Информацию подтвердил руководитель студии.

Фото: &copy; flickr /&nbsp;Wipley/BrainSins

Фото: © flickr / Wipley/BrainSins

Во время выставки Taipei Game Show журналисты провели групповое интервью. В рамках этого Кадзунори Ямаути, идейный вдохновитель серии Gran Turismo, рассказал подробности о планах студии Polyphony Digital.

Разработчик подтвердил, что команда уже работает над новой частью гоночной серии. Вместе с этим Polyphony Digital планирует и дальше развивать игру Gran Turismo Sport.

Пока у разработчиков нет планов на виртуальную реальность. Скорее всего, возможность изменять машины появится уже в новой части гоночного симулятора.

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Сергей Сурепин
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