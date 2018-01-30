Авторы Gran Turismo уже работают над новой игрой
Разработчики автомобильного симулятора работают над новым проектом. Информацию подтвердил руководитель студии.
Фото: © flickr / Wipley/BrainSins
Во время выставки Taipei Game Show журналисты провели групповое интервью. В рамках этого Кадзунори Ямаути, идейный вдохновитель серии Gran Turismo, рассказал подробности о планах студии Polyphony Digital.
Разработчик подтвердил, что команда уже работает над новой частью гоночной серии. Вместе с этим Polyphony Digital планирует и дальше развивать игру Gran Turismo Sport.
Пока у разработчиков нет планов на виртуальную реальность. Скорее всего, возможность изменять машины появится уже в новой части гоночного симулятора.