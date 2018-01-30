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Регион
Опубликовано 30 января 2018, 17:06

Несовершеннолетний киберспортсмен выиграл первый крупный турнир по FIFA 18

Фото: &copy; facebook.com/DhTekkz

Фото: © facebook.com/DhTekkz

Мероприятие провели в Барселоне. Теперь молодой чемпион отправится на чемпионат мира по виртуальному футболу.

Донован Хант (псевдоним — DhTekKz) одержал победу на турнире FUT Champions Cup Barcelona по FIFA 18. В финальной игре 16-летний киберспортсмен разгромил своего соперника — Nicolas99FC.

Общий счёт по итогу двух игр 9:3. Помимо трофея, Хант получил приз в размере 22 тысяч долларов. Также теперь он сможет отправиться на чемпионат мира по FIFA 18. Вместе с ним на этот турнир поедут ещё пятнадцать человек, среди них — действующий чемпион мира Спенсер Илинг (псевдоним — Gorilla Unilad).

Напомним, FUT Champions Cup Barcelona проходил с 26 по 28 января. Всего в турнире приняло участие 128 человек. Общий призовой фонд — 200 тысяч долларов. Следующий чемпионат от Electronic Arts пройдёт в апреле 2018 года.

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Сергей Сурепин
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