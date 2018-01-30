Власти Исландии официально запретили имя Андрей

Члены экспертной комиссии пришли к выводу, что это популярное имя не соответствует правилам исландской фонетики и орфографии.

Имя Андрей не попало в Исландский национальный реестр имён, которые разрешено давать детям, рождённым на территории страны. Об этом сообщает местная газета MBL. Экспертная комиссия пришла к выводу, что окончание этого имени в написании Andrej не соответствует канонам языка. Зато в этом списке есть пять других вариантов написания и произношения того же самого имени: Андри, Андреан, Андреас, Андэ и Андрес.

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Отметим, что имя Андрей — греческого происхождения, хотя и имеет широкую популярность у славянских народов. Переводится как "мужественный, храбрый, смелый".