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Опубликовано 1 февраля 2018, 07:10

Игры серии GTA продают за бесценок ради спасения лесов

Фото &copy;&nbsp;War Drum Studios

Фото © War Drum Studios

Сервис цифровой дистрибуции объявил о проведении очередной благотворительной акции.

Компания Humble Bundle объявила о распродаже игр студии Rockstar Games. За один доллар вы можете получить Max Payne, Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Manhunt.

За десять долларов игроки вдобавок получат Bully: Scholarship Edition, Grand Theft Auto: San Andreas, LA Noire и Max Payne 2. В комплект за 15 долларов входят все вышеперечисленные игры и Grand Theft Auto IV, Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City, комплект дополнений для L.A. Noire, а также Max Payne 3.

Специальное предложение будет доступно ещё 12 дней. Все игры можно активировать в сервисе Steam.

Все вырученные средства с продажи игр будут пожертвованы неправительственной организации The Rainforest Alliance. Её цель — сохранение мировой экосистемы путём обучения людей сосуществовать с окружающей природой.

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Сергей Сурепин
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