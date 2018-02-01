Игры серии GTA продают за бесценок ради спасения лесов

Сервис цифровой дистрибуции объявил о проведении очередной благотворительной акции.

Компания Humble Bundle объявила о распродаже игр студии Rockstar Games. За один доллар вы можете получить Max Payne, Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City и Manhunt.

За десять долларов игроки вдобавок получат Bully: Scholarship Edition, Grand Theft Auto: San Andreas, LA Noire и Max Payne 2. В комплект за 15 долларов входят все вышеперечисленные игры и Grand Theft Auto IV, Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City, комплект дополнений для L.A. Noire, а также Max Payne 3.

Специальное предложение будет доступно ещё 12 дней. Все игры можно активировать в сервисе Steam.