Создатели культовой Mafia отказались от антипиратской защиты в новой игре
Разработчики подтвердили информацию о том, что не будут использовать программу Denuvo.
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Студия Warhorse заявила о том, что их будущая игра обойдётся без антипиратской защиты Denuvo. Речь идёт о стратегии Kingdom Come: Deliverance.
Вместе с этим разработчики заявили о том, что в их будущей игре не будет сезонного пропуска. Это значит, что весь контент будет доступен игрокам в день выхода проекта.
Напомним, выход игры Kingdom Come: Deliverance запланирован на 13 февраля 2018 года. Игра будет доступна на ПК.