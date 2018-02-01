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Опубликовано 1 февраля 2018, 06:50

Создатели культовой Mafia отказались от антипиратской защиты в новой игре

Разработчики подтвердили информацию о том, что не будут использовать программу Denuvo.

Фото &copy; Warhorse

Фото © Warhorse

Студия Warhorse заявила о том, что их будущая игра обойдётся без антипиратской защиты Denuvo. Речь идёт о стратегии Kingdom Come: Deliverance.

Вместе с этим разработчики заявили о том, что в их будущей игре не будет сезонного пропуска. Это значит, что весь контент будет доступен игрокам в день выхода проекта.

Напомним, выход игры Kingdom Come: Deliverance запланирован на 13 февраля 2018 года. Игра будет доступна на ПК.

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Сергей Сурепин
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