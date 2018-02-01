Создатели культовой Mafia отказались от антипиратской защиты в новой игре

Студия Warhorse заявила о том, что их будущая игра обойдётся без антипиратской защиты Denuvo. Речь идёт о стратегии Kingdom Come: Deliverance.

Вместе с этим разработчики заявили о том, что в их будущей игре не будет сезонного пропуска. Это значит, что весь контент будет доступен игрокам в день выхода проекта.