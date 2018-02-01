Авторы Fallout объявили дату выхода своей следующей игры
Разработчики объявили о старте приёма предварительных заказов на продолжение ролевой игры Pillars of Eternity.
Фото © Paradox Interactive
Компания Obsidian Entertainment назвала дату выхода продолжения успешной ролевой игры Pillars of Eternity. Разработчики вместе с этим объявили сбор предварительных заказов.
Игра получила название Pillars of Eternity 2: Deadfire. Она продолжит историю первой части. Геймеры вновь будут исследовать вымышленный мир Эора в роли Наблюдателя — персонажа, способного связываться с чужими душами и видеть чужие жизни.
Выход Pillars of Eternity 2: Deadfire ожидается 3 апреля на ПК. Ранее разработчики, ответственные за эту игру, работали над Neverwinter Nights 2, Alpha Protocol, Fallout: New Vegas и Tyranny.