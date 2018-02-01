Основателя Atari обвинили в сексизме и лишили почётной награды

Против Нолана Бушнелла выступила в том числе член палаты представителей США Брианна Ву.

Организаторы выставки Game Developers Conference заявили о пересмотре своего решения по поводу вручения награды "Первопроходца" Нолану Бушнеллу — основателю компании Atari. В итоге статуэтка никому не достанется.

Бушнелл основал Atari в 1972 году. Также он открыл развлекательный ресторан Pizza Time Theater, известный нынче под названием Chuck E. Cheese.

По словам Брианны Ву, члена палаты представителей США, разработчик внёс огромный вклад в развитие игровой индустрии и он заслуживает награду. Однако с распространением движения против сексуальных домогательств награждение основателя Atari будет выглядеть неуместно.