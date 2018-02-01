Геймер ранил ножом соседа по комнате из-за девушки
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Сначала фанат видеоигр использовал копию меча Мастера из культовой игры The Legend of Zelda.
Сотрудники департамента полиции города Анкоридж, штат Аляска, арестовали геймера Джереми Тазрука. Причина — нападение на своего соседа по комнате.
Сначала Джереми атаковал своего соседа копией меча Мастера из игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild. А уже после этого ранил того ножом.
Зачинщиком потасовки стал пострадавший. Конфликт начался с вербальной перепалки друзей. После этого одни из них толкнул девушку и другого парня, который вступился за неё. Полиция арестовала Джереми, а пострадавшего доставили в больницу.