Геймер ранил ножом соседа по комнате из-за девушки

Сначала Джереми атаковал своего соседа копией меча Мастера из игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild. А уже после этого ранил того ножом.

Зачинщиком потасовки стал пострадавший. Конфликт начался с вербальной перепалки друзей. После этого одни из них толкнул девушку и другого парня, который вступился за неё. Полиция арестовала Джереми, а пострадавшего доставили в больницу.