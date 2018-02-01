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Регион
Опубликовано 1 февраля 2018, 08:43

Авторы "Гадкого Я" выпустят фильм про культового водопроводчика Марио

Фото &copy; Nintendo

Фото © Nintendo

Японские разработчики не только работают над кино, но и запускают альтернативу Xbox Live и PSN.

Компания Nintendo объявила о работе над анимационным фильмом по Super Mario Bros. Помогать японцам в этом будет компания Illumination Entertainment ("Гадкий Я").

Спродюсирует ленту исполнительный директор киностудии Кристофер Меледанри, а также геймдизайнер Сигэру Миямото. Финансированием и распространением картины займётся фирма Universal Pictures.

Вместе с этим Nintendo в сентябре 2018 года запустит сервис Switch Online. Подписка будет стоить 20 долларов в год. Пользователи получат доступ к многопользовательскому режиму в играх, а также смогут запускать классические игры.

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Сергей Сурепин
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