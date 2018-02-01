Авторы "Гадкого Я" выпустят фильм про культового водопроводчика Марио

Японские разработчики не только работают над кино, но и запускают альтернативу Xbox Live и PSN.

Компания Nintendo объявила о работе над анимационным фильмом по Super Mario Bros. Помогать японцам в этом будет компания Illumination Entertainment ("Гадкий Я").

Спродюсирует ленту исполнительный директор киностудии Кристофер Меледанри, а также геймдизайнер Сигэру Миямото. Финансированием и распространением картины займётся фирма Universal Pictures.