Объявлен список игр для подписчиков PS Plus в феврале
Компания Sony официально объявила подборку бесплатных игр для подписчиков PS Plus в феврале.
Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited
В феврале 2018 года владельцы подписки PlayStation Plus и консоли PlayStation 4 смогут бесплатно скачать Knack и RiME. Вместе с этим доступна будет игра для PS VR — StarBlood Arena.
Владельцы PS3 получат Spelunker HD и Mugen Souls Z. А вот обладателей PS Vita ждут Psycho-Pass: Exiles End и Grand Kingdom. Последние две игры также будут доступны для консоли PlayStation 4.
Пока японские разработчики не назвали, с какого именно числа будут доступны новые игры в сервисе PS Plus.