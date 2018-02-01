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Опубликовано 1 февраля 2018, 09:35

Объявлен список игр для подписчиков PS Plus в феврале

Компания Sony официально объявила подборку бесплатных игр для подписчиков PS Plus в феврале.

Фото &copy; Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Фото © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

В феврале 2018 года владельцы подписки PlayStation Plus и консоли PlayStation 4 смогут бесплатно скачать Knack и RiME. Вместе с этим доступна будет игра для PS VR — StarBlood Arena.

Владельцы PS3 получат Spelunker HD и Mugen Souls Z. А вот обладателей PS Vita ждут Psycho-Pass: Exiles End и Grand Kingdom. Последние две игры также будут доступны для консоли PlayStation 4.

Пока японские разработчики не назвали, с какого именно числа будут доступны новые игры в сервисе PS Plus.

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Сергей Сурепин
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