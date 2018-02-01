На Xbox вышла игра на тему суицидального скандала блогера Логана Пола
Разработчики посвятили игру опальному ютуберу, которого до этого затравили за скандал с суицидом.
Скриншот видео: youtube.com/GameSpew.com
В магазине Xbox на днях появилась бесплатная игра The Suicide Forest. Она пародирует ролик блогера Логана Пола.
Возрастной рейтинг игры — от трёх лет. В описании её автор предлагает геймерам взять на себя роль видеоблогера, исследующего лес самоубийц и ищущего тела, чтобы получить миллионы просмотров на YouTube.
Представители компании Microsoft заявили, что сделают всё возможное, чтобы удалить из магазина эту игру.
Напомним, в начале января блогер Логан Пол опубликовал видео, снятое во время путешествия по Японии. Он посетил Аокигахара, лес самоубийц, где снял тело погибшего и начал всячески шутить на эту тему. Из-за этого начался скандал, а блогера затравили.