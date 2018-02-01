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Регион
Опубликовано 1 февраля 2018, 10:34

На Xbox вышла игра на тему суицидального скандала блогера Логана Пола

Разработчики посвятили игру опальному ютуберу, которого до этого затравили за скандал с суицидом.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/GameSpew.com

Скриншот видео: youtube.com/GameSpew.com

В магазине Xbox на днях появилась бесплатная игра The Suicide Forest. Она пародирует ролик блогера Логана Пола.

Возрастной рейтинг игры — от трёх лет. В описании её автор предлагает геймерам взять на себя роль видеоблогера, исследующего лес самоубийц и ищущего тела, чтобы получить миллионы просмотров на YouTube.

Представители компании Microsoft заявили, что сделают всё возможное, чтобы удалить из магазина эту игру.

Напомним, в начале января блогер Логан Пол опубликовал видео, снятое во время путешествия по Японии. Он посетил Аокигахара, лес самоубийц, где снял тело погибшего и начал всячески шутить на эту тему. Из-за этого начался скандал, а блогера затравили.

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Сергей Сурепин
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