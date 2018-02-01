На Xbox вышла игра на тему суицидального скандала блогера Логана Пола

В магазине Xbox на днях появилась бесплатная игра The Suicide Forest. Она пародирует ролик блогера Логана Пола.

Возрастной рейтинг игры — от трёх лет. В описании её автор предлагает геймерам взять на себя роль видеоблогера, исследующего лес самоубийц и ищущего тела, чтобы получить миллионы просмотров на YouTube.

Представители компании Microsoft заявили, что сделают всё возможное, чтобы удалить из магазина эту игру.