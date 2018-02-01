При создании Fallout 3 художник использовал фото сырого куриного мяса

Художник Джона Лоуб рассказал, как он работал над созданием гулей — существ из игры Fallout 3. Оказалось, что для ужасающего внешнего вида он использовал реальные фотографии сырого куриного мяса.

По словам художника, это позволило ему добиться определённого тона "кожи" гулей. Также Лоуб отметил, что таким способом он хотел получить противный полупрозрачный внешний вид монстров.