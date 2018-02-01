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Регион
Опубликовано 1 февраля 2018, 10:54

Главные герои культовых игр DOOM и Wolfenstein оказались родственниками

Разработчики подтвердили теорию о родстве персонажей из видеоигр DOOM, Wolfenstein и Commander Keen.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Bethesda Softworks

Скриншот видео: youtube.com/Bethesda Softworks

Гейм-дизайнеры Джон Ромеро и Том Холл рассказали, что герои DOOM, Wolfenstein и Commander Keen — родственники. Ещё в декабре разработчики говорили о том, что Би-Джея Бласковица из Wolfenstein создали на основе главного героя серии Commander Keen — мальчика Билли Блэйза.

Создатели популярных игр подтвердили, что Би-Джей — дед Билли Блэйза, однако, по всей видимости, между главными героями Commander Keen и Doom ещё несколько поколений. Пока неизвестно, принадлежит ли к генеалогическому древу Бласковицев-Блэйзов главный герой серии Quake.

Напомним, намёки на то, что серии DOOM и Wolfenstein связаны, геймеры находили ещё в первых играх. Теперь все теории подтвердились официально.

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Сергей Сурепин
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