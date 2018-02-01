Главные герои культовых игр DOOM и Wolfenstein оказались родственниками

Гейм-дизайнеры Джон Ромеро и Том Холл рассказали, что герои DOOM, Wolfenstein и Commander Keen — родственники. Ещё в декабре разработчики говорили о том, что Би-Джея Бласковица из Wolfenstein создали на основе главного героя серии Commander Keen — мальчика Билли Блэйза.

Создатели популярных игр подтвердили, что Би-Джей — дед Билли Блэйза, однако, по всей видимости, между главными героями Commander Keen и Doom ещё несколько поколений. Пока неизвестно, принадлежит ли к генеалогическому древу Бласковицев-Блэйзов главный герой серии Quake.