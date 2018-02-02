Белла Хадид увидела щенка и забыла, что на ней только стринги

21-летняя Белла Хадид впервые взяла своего нового щенка на шопинг в Нью-Йорке, и это уникальный случай, когда на его месте хотели бы оказаться многие мужчины. Стилист Мими Каттрелл сняла обнажённую модель, когда она обнималась со своим питомцем в примерочной, и подписала снимок "Первый день шопинга щенка".

Из белья на фотогеничной красавице были только стринги, обнажённую грудь она прикрывала маленьким любимцем, при этом обворожительно улыбаясь.

Фото © Instagram/mimicuttrell

Ранее модель опубликовала в своём "Инстаграме" фотографию с тем же щенком, но не уточнила, взяла ли она его себе. Впрочем, у Беллы уже есть собака — йоркширский терьер Хендрикс, которого подарили ей на день рождения.