"Глаз упал в унитаз". Кузнецова рассказала о неприличных детских книгах

Уполномоченный по правам ребёнка выразила надежду, что её список из 16 произведений не станет чёрным пиаром.

Омбудсмен Анна Кузнецова на конференции в Российской государственной детской библиотеке рассказала о странных литературных произведениях для школьников, сообщает РИА "Новости".

— К сожалению, родители порой в книгах наталкиваются на такое... Честно сказать, некоторое я даже озвучить не могу, потому что стыдно говорить, что пишут иногда в детских книгах. Самое приличное из всех — "Куда скачет петушиная лошадь"... Сказка про глаз, который, извините, упал в унитаз, — возмутилась омбудсмен.