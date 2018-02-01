"Глаз упал в унитаз". Кузнецова рассказала о неприличных детских книгах
Анна Кузнецова. Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Уполномоченный по правам ребёнка выразила надежду, что её список из 16 произведений не станет чёрным пиаром.
Омбудсмен Анна Кузнецова на конференции в Российской государственной детской библиотеке рассказала о странных литературных произведениях для школьников, сообщает РИА "Новости".
— К сожалению, родители порой в книгах наталкиваются на такое... Честно сказать, некоторое я даже озвучить не могу, потому что стыдно говорить, что пишут иногда в детских книгах. Самое приличное из всех — "Куда скачет петушиная лошадь"... Сказка про глаз, который, извините, упал в унитаз, — возмутилась омбудсмен.
По словам Кузнецовой, тут есть над чем посмеяться, но задуматься тоже нужно. При этом уполномоченный по правам ребёнка выразила надежду, что её список из 16 произведений не станет чёрным пиаром.