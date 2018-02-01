Зюганов считает недопустимой потасовку Шевченко и Сванидзе
Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов. Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко
По словам лидера коммунистов, обстановка в стране накалилась, потому сторонам конфликта необходимо начать диалог.
Глава коммунистической партии России (КПРФ) Геннадий Зюганов назвал произошедшую потасовку между членами президентского Совета по правам человека (СПЧ) Николаем Сванидзе и Максимом Шевченко недопустимым инцидентом. Об этом депутат Госдумы заявил в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что необходимы диалог и нормальное решение вопросов.
— Я надеялся, что сделают выводы. Конечно, этого допускать нельзя. Но и из этого факта надо понимать, что обстановка в стране накалилась, что она может вызвать ответную реакцию и что надо перевести выборы в нормальный диалог, нормальное решение проблем, обсуждение конкретных программ. Мы, подчёркиваю ещё раз, к этому готовы, — сказал Геннадий Зюганов.
Как ранее сообщал Лайф, драка между Шевченко и Сванидзе произошла в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда". Гости участвовали в передаче, где обсуждался вопрос, считать ли сталинизм болезнью.