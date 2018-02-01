Иордания разорвала дипотношения с КНДР
Флаг Иордании. Фото: © REUTERS/Muhammad Hamed
Соответствующее решение иорданского правительства утверждено указом короля Иордании Абдаллы II.
Власти Иордании приняли решение разорвать дипломатические отношения с КНДР, передаёт агентство Франс-Пресс со ссылкой на источник в правительстве страны.
— Разрыв дипломатических отношений, которые никогда не были крепкими с КНДР, соответствует политике союзников Иордании по этому вопросу, — приводит агентство заявление источника.
Напомним, в ноябре прошлого года постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала все государства разорвать любые связи с КНДР в связи с ракетными испытаниями республики.