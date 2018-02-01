Иордания разорвала дипотношения с КНДР

Соответствующее решение иорданского правительства утверждено указом короля Иордании Абдаллы II.

Власти Иордании приняли решение разорвать дипломатические отношения с КНДР, передаёт агентство Франс-Пресс со ссылкой на источник в правительстве страны.

— Разрыв дипломатических отношений, которые никогда не были крепкими с КНДР, соответствует политике союзников Иордании по этому вопросу, — приводит агентство заявление источника.