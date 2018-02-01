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Регион
Опубликовано 1 февраля 2018, 23:44

Иордания разорвала дипотношения с КНДР

Флаг Иордании. Фото: &copy; REUTERS/Muhammad Hamed

Флаг Иордании. Фото: © REUTERS/Muhammad Hamed

Соответствующее решение иорданского правительства утверждено указом короля Иордании Абдаллы II.

Власти Иордании приняли решение разорвать дипломатические отношения с КНДР, передаёт агентство Франс-Пресс со ссылкой на источник в правительстве страны.

— Разрыв дипломатических отношений, которые никогда не были крепкими с КНДР, соответствует политике союзников Иордании по этому вопросу, — приводит агентство заявление источника.

Напомним, в ноябре прошлого года постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала все государства разорвать любые связи с КНДР в связи с ракетными испытаниями республики.

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Артём Андреев
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