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Регион
Опубликовано 2 февраля 2018, 09:09

Стримера из Греции заставили ругаться на русском

Фото:&nbsp;&copy;&nbsp;&nbsp;Microsoft Studios

Фото: ©  Microsoft Studios

Геймер столкнулся с русскоговорящими "пиратами", которые заперли его в трюме в игре Sea of Thieves.

Пользователь сервиса для проведения онлайн-трансляций Twitch под псевдонимом Greekgodx показывал на днях бета-версию боевика про пиратов Sea of Thieves. Геймер столкнулся с игроками из России, что привело к казусной ситуации.

Российские игроки не понимали английский язык. В связи с этим они заперли грека в трюме. В итоге стример воспользовался переводчиком Google, чтобы постараться наладить контакт с товарищами по команде.

Геймер произносил фразу "отпустите меня", а вот слово "пожалуйста" у него выговорить не получилось. В итоге он выругался на игроков на ломаном русском и вышел из Sea of Thieves.

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Сергей Сурепин
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