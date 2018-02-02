Стримера из Греции заставили ругаться на русском

Геймер столкнулся с русскоговорящими "пиратами", которые заперли его в трюме в игре Sea of Thieves.

Пользователь сервиса для проведения онлайн-трансляций Twitch под псевдонимом Greekgodx показывал на днях бета-версию боевика про пиратов Sea of Thieves. Геймер столкнулся с игроками из России, что привело к казусной ситуации.

Российские игроки не понимали английский язык. В связи с этим они заперли грека в трюме. В итоге стример воспользовался переводчиком Google, чтобы постараться наладить контакт с товарищами по команде.