Геймеры объединились для проведения благотворительной акции
Группа пилотов в Elite: Dangerous отправилась в экспедицию. Однако космическую станцию вывели из строя.
Фото © Frontier Developments
Пилоты из Elite: Dangerous отправились в экспедицию к станции Dove Enigma. Она была названа в честь геймера Брэндона Кейта (псевдоним — DoveEnimga13), борющегося с последней стадией рака.
Фанаты решили организовать полёт в поддержку игрока и вместе с этим запустили сбор средств для госпиталя Святого Иуды Фаддея, который исследует методы борьбы с детским раком. В фонд уже пожертвовали более трёх тысяч фунтов.
Участники экспедиции обнаружили, что станция вышла из строя. Геймеры сообщили об этом разработчикам, а также ликвидировали последствия ЧП и снова включили станцию.