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Опубликовано 2 февраля 2018, 09:43

Геймеры объединились для проведения благотворительной акции

Группа пилотов в Elite: Dangerous отправилась в экспедицию. Однако космическую станцию вывели из строя.

Фото &copy;&nbsp;Frontier Developments

Фото © Frontier Developments

Пилоты из Elite: Dangerous отправились в экспедицию к станции Dove Enigma. Она была названа в честь геймера Брэндона Кейта (псевдоним — DoveEnimga13), борющегося с последней стадией рака.

Фанаты решили организовать полёт в поддержку игрока и вместе с этим запустили сбор средств для госпиталя Святого Иуды Фаддея, который исследует методы борьбы с детским раком. В фонд уже пожертвовали более трёх тысяч фунтов.

Участники экспедиции обнаружили, что станция вышла из строя. Геймеры сообщили об этом разработчикам, а также ликвидировали последствия ЧП и снова включили станцию.

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Сергей Сурепин
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