Геймеры объединились для проведения благотворительной акции

Пилоты из Elite: Dangerous отправились в экспедицию к станции Dove Enigma. Она была названа в честь геймера Брэндона Кейта (псевдоним — DoveEnimga13), борющегося с последней стадией рака.

Фанаты решили организовать полёт в поддержку игрока и вместе с этим запустили сбор средств для госпиталя Святого Иуды Фаддея, который исследует методы борьбы с детским раком. В фонд уже пожертвовали более трёх тысяч фунтов.