Microsoft ответила на жалобы недовольных продавцов консоли Xbox One

Компания Microsoft ответила на недовольство руководства некоторых розничных игровых сетей. Ранее они жаловались на то, что в сервисе Xbox Game Pass игры будут появляться в день выхода. Магазины начали жаловаться, что они таким образом лишаются прибыли, а некоторые и вовсе отказались продавать консоли Xbox One.

Представители американской корпорации заявили о том, что Microsoft всегда поддерживает ретейлеров. В компании добавили, что сети, недовольные расширением сервиса Xbox Game Pass, сейчас находятся в меньшинстве, а другие магазины спокойно приняли нововведения.