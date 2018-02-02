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Регион
Опубликовано 2 февраля 2018, 08:56

Microsoft ответила на жалобы недовольных продавцов консоли Xbox One

Разработчики из американской корпорации заявили о том, что поддерживают розничные сети.

Фото: &copy;&nbsp;Pexels

Фото: © Pexels

Компания Microsoft ответила на недовольство руководства некоторых розничных игровых сетей. Ранее они жаловались на то, что в сервисе Xbox Game Pass игры будут появляться в день выхода. Магазины начали жаловаться, что они таким образом лишаются прибыли, а некоторые и вовсе отказались продавать консоли Xbox One.

Представители американской корпорации заявили о том, что Microsoft всегда поддерживает ретейлеров. В компании добавили, что сети, недовольные расширением сервиса Xbox Game Pass, сейчас находятся в меньшинстве, а другие магазины спокойно приняли нововведения.

Также Microsoft сейчас думает о том, чтобы ввести в продажу подарочные сертификаты и карточки. Это позволит магазинам зарабатывать на новом сервисе.

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Сергей Сурепин
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